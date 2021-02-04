Закриття каналів Медведчука і «опозиційний» Разумков — що радять говорити «слугам народу»

https://racurs.ua/ua/n149946-zakryttya-kanaliv-medvedchuka-i-opozyciynyy-razumkov-scho-radyat-govoryty-slugam-narodu.html

Ракурс

Нардепам із фракції «Слуга народу» роздали тези, як коментувати запроваджені санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його телеканалів 112, ZIK і NewsOne.

«Слугам» радять вказувати на те, що український закон «Про санкції» дозволяє вводити їх проти українських громадян, які займаються терористичною діяльністю або проти тих, хто створює загрози національній безпеці. Відповідний документ опинився в розпорядженні «Бабеля».

Колегіальне рішення РНБО, введене зараз у дію указом президента, не тільки повністю відповідає чинному закону «Про санкції», але й базується на конкретних даних від Служби безпеки України на підтвердження таких дій Тараса Козака, що підпадають під формулювання закону «Про санкції», — йдеться в документі.

Нардепам радять зазначати, що такий формат рішення РНБО (без обговорення) було обрано для того, щоб усе відбулося максимально швидко через значення цих телеканалів.

Також їм пояснюють, як аргументувати саме запровадження санкцій. «Слугам» радять вказувати, що такий механізм необхідний для того, щоб «усунути конкретну загрозу в конкретний проміжок часу».

Це не тільки очевидно для кожного неупередженого спостерігача, що конкретна особа — Тарас Козак — просто не могла самостійно фінансувати діяльність пулу телеканалів, але й доводиться матеріалами спеціальних служб. Гроші, які залучалися для цього, не могли бути суто українськими грошима — це були гроші, які фактично надавалися Росією та ще й проводилися через схеми на тимчасово окупованих територіях, — зазначається в документі.

Депутатам радять наголошувати, що запровадження санкцій відбулося винятково на основі даних від СБУ, яка зможе оприлюднити цю інформацію, якщо вважатиме за потрібне, оскільки вона стосується національної безпеки.

Водночас їм кажуть спростовувати інформацію про те, що санкції ввели для підвищення рейтингу Зеленського або через тиск з боку США.

Також «слугам» радять на телеефірах спростовувати можливість відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а також наполягати на тому, що той може мати власне бачення процесів у країні, що є нормальним для демократичного суспільства.

У неділю, 31 січня, Разумков опублікував відеоролик. У ньому він приїжджає до будівлі парламенту, входить у свій кабінет, підписує документи, а потім прямує коридорами Ради повз портрети своїх попередників до сесійної зали.

Сідаючи у крісло голови парламенту, Разумков каже: «Починаємо працювати». Багато хто з користувачів соцмереж розцінили це як початок його президентської кампанії.

Згідно з тезами, нардепам радять підкреслювати, що чутки про заміну спікера Ради спалахують раз на кілька місяців і потім зникають. Отже, немає ніяких підстав говорити про те, що готується заміна голови парламенту.

Крім того, нардепів наставляють, що попри особисту позицію Разумкова, головне — щоб парламент залишався дієздатним і міг ухвалювати необхідні суспільству рішення.

На запитання про політичну карʼєру Разумкова нардепам рекомендують пояснювати, що кожен політик так чи інакше будує власну кар'єру.

Важливо працювати разом у команді. Ми всі йшли на вибори разом з Володимиром Зеленським і дали людям доволі конкретні обіцянки, які маємо виконувати разом — як йшли на вибори, — йдеться в тезах.

Говорячи про кадрову політику, «слугам» радять обстоювати принцип «тверезої кадрової політики» — «дивитись не на те, хто і кому подобається чи не подобається, а на те, чи може людина працювати результативно».

Якщо обговорюється особистість міністра освіти Сергія Шкарлета, то «слугам» рекомендують нагадувати, що він отримав необхідну кількість голосів за призначення. Це означає, «що депутати визнають: як міністр Шкарлет ефективно виконує свої обов’язки».

Також «слугам» радять підкреслювати, що в умовах пандемії коронавірусу будь-який міністр охорони здоровʼя «набрав би на себе негативу», а перед Максимом Степановим стоїть зараз завдання забезпечити початок вакцинації від коронавірусу.

До того ж «слуги» отримали рекомендації наполягати на ефективності міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, законність введених санкцій проти телеканалів народного депутата Тараса Козака оцінили юристи.

Правозахисники наголошують, що можна вводити санкції проти тих громадян країни, які створюють загрозу національній безпеці або сприяють терористичній діяльності.