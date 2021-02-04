Закрытие каналов Медведчука и «оппозиционный» Разумков – что советуют говорить «слугам народа»

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Нардепам из фракции «Слуга народа» раздали тезисы, как комментировать введенные санкции против Тараса Козака и его телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

«Слугам» советуют указывать на то, что украинский закон «О санкциях» позволяет вводить их против украинских граждан, которые занимаются террористической деятельностью, или против тех, кто создает угрозы национальной безопасности. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Бабеля».

Коллегиальное решение СНБО, введенное сейчас в действие указом президента, не только полностью соответствует действующему закону «О санкциях», но и базируется на конкретных данных от Службы безопасности Украины в подтверждение таких действий Тараса Козака, подпадающих под закон «О санкциях, — говорится в документе.

Нардепам советуют указывать, что такой формат решения СНБО (без обсуждения) был избран ради того, чтобы все произошло очень быстро ввиду значения этих телеканалов.

Также им объясняют, как аргументировать именно введение санкций. «Слугам» советуют указывать, что такой механизм необходим для того, чтобы «устранить конкретную угрозу в конкретный период времени».

Это не только очевидно для каждого беспристрастного наблюдателя, что конкретное лицо — Тарас Козак — просто не могло самостоятельно финансировать деятельность пула телеканалов, но и доказывается материалами специальных служб. Деньги, которые привлекались для этого, не могли быть сугубо украинским деньгами — это были деньги, которые фактически предоставлялись Россией и еще и проводились через схемы на временно оккупированных территориях, — говорится в документе.

Депутатам советуют подчеркивать, что введение санкций произошло исключительно на основе данных от СБУ, которая сможет обнародовать эту информацию, если посчитает нужным, поскольку она касается национальной безопасности.

В то же время им говорят опровергать информацию о том, что санкции ввели для повышения рейтинга Зеленского или из-за давления со стороны США.

Также «слугам» советуют на телеэфирах опровергать возможность отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и настаивать на том, что он может иметь свое видение процессов в стране, что является нормальным для демократического общества.

В воскресенье, 31 января, Разумков опубликовал видеоролик. В нем он приезжает к зданию парламента, входит в свой кабинет, подписывает документы, а затем направляется по коридорам Рады мимо портретов своих предшественников в сессионный зал.

Садясь в кресло спикера парламента, Разумков говорит: «Начинаем работать». Многие из пользователей соцсетей расценили это как начало его президентской кампании.

Согласно тезисам, нардепам советуют подчеркивать, что слухи о замене спикера Рады появляются раз в несколько месяцев и затем исчезают. Таким образом, нет никаких оснований говорить о том, что готовится замена главы парламента.

Кроме того, нардепов наставляют, что несмотря на личную позицию Разумкова, главное — чтобы парламент оставался дееспособным и мог принимать необходимые обществу решения.

На вопрос о политической карьере Разумкова нардепам рекомендуют объяснять, что каждый политик так или иначе строит свою карьеру.

Важно работать вместе в команде. Мы все шли на выборы вместе с Владимиром Зеленским и дали людям достаточно конкретные обещания, которые и должны выполнять вместе — как шли на выборы, — говорится в тезисах.

Говоря о кадровой политике, «слугам» советуют отстаивать принцип «трезвой кадровой политики» — «смотреть не на то, кто и кому нравится или не нравится, а на то, может ли человек работать результативно».

Если обсуждается личность министра образования Сергея Шкарлета, то «слугам» рекомендуют напоминать, что он получил необходимое количество голосов за назначение. Это означает, «что депутаты признают: как министр Шкарлет эффективно выполняет свои обязанности».

Также «слугам» советуют подчеркивать, что в условиях пандемии коронавируса любой министр здравоохранения «набрал бы на себя негатива», а перед Максимом Степановым сейчас стоит задача обеспечить начало вакцинации от коронавируса.

Кроме того, «слуги» получили рекомендации настаивать на эффективности министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, законность введенных санкций против телеканалов народного депутата Тараса Козака оценили юристы.

Правозащитники говорят, что можно вводить санкции против тех граждан страны, которые создают угрозу национальной безопасности или способствуют террористической деятельности.