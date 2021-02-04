Задержать бывшего топ-чиновника СБУ Нескоромного позволил суд

https://racurs.ua/n149945-zaderjat-byvshego-top-chinovnika-sbu-neskoromnogo-pozvolil-sud.html

Ракурс

Дмитрия Нескоромного, бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, позволил задержать суд. Его подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом говорится в информации о его розыске на сайте Министерства внутренних дел.

В частности, сообщается, что Нескоромный исчез 29 января и был объявлен в розыск. Выдано разрешение на его задержание для привода в суд.

Нескоромному инкриминируется ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, экс-замглавы Службы безопасности Дмитрию Нескоромного объявлено о подозрении в совершении преступления — организации подготовки убийства начальника главного Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. 23 января СБУ предупредила заказное убийство своего сотрудника и задержала одного из его организаторов, который является действующим работником СБУ. Тогда в СБУ сообщили о заговоре нескольких человек, которые якобы разработали план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долл.

Полковника спецподразделения СБУ «Альфа» Андрея Расюка также задержали по подозрению в подготовке убийства Наумова. Он якобы должен был стать исполнителем убийства.

Нескоромный работал в СБУ до марта 2020 года. С ноября 2019 года был первым заместителем председателя СБУ и возглавлял управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. До этого был заместителем начальника СБУ в Киеве и Киевской области. Руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров».