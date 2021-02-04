Затримати Нескоромного дозволив суд — справа про замовне вбивство в СБУ

https://racurs.ua/ua/n149945-zatrymaty-kolyshnogo-top-chynovnyka-sbu-neskoromnogo-dozvolyv-sud.html

Ракурс

Дмитра Нескоромного, колишнього першого заступника голови Служби безпеки України, дозволив затримати суд. Його підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це йдеться в інформації про його розшук на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, повідомляється, що Нескоромний зник 29 січня і його було оголошено у розшук. Видано дозвіл на його затримання для приводу до суду.

Нескоромному інкримінується ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, екс-заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину — організації підготовки вбивства начальника головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. 23 січня СБУ попередила замовне вбивство свого співробітника і затримала одного з його організаторів, який є чинним працівником СБУ. Тоді в СБУ повідомили про змову кількох осіб, які нібито розробили план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. дол.

Полковника спецпідрозділу СБУ «Альфа» Андрія Расюка також затримали за підозрою в підготовці вбивства Наумова. Він нібито мав стати виконавцем убивства.

Нескоромний працював в СБУ до березня 2020 року. З листопада 2019 року був першим заступником голови СБУ і очолював управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю. До цього був заступником начальника СБУ в Києві та Київській області. Керував операцією із затримання одного з «діамантових прокурорів».