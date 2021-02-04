Зеленський втратив позиції у президентському рейтингу. Фото: Офіс президента

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, отримав би найбільше голосів, якби нові президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року.

Чинного главу держави підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. У порівнянні з початком січня підтримка Зеленського знизилася. Ще місяць тому за нього готові були голосувати 26,2% респондентів. Про це свідчать дані соціологічної групи «Рейтинг».

Наздоганяють Зеленського у рейтингу Юрій Бойко — за нього проголосували б 17,1% респондентів, та Петро Порошенко — 16,4%. За лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко готові віддати голоси 12,3% опитаних.

Також українці готові голосувати за Ігоря Смешка — 7,5% опитаних, за Володимира Гройсмана — 4,3%, Олега Ляшка — 4,0%, Дмитра Разумкова — 3,2%, Сергія Притулу — 3,1%, Олега Тягнибока — 2,1% та Віталія Кличка — 1,1%.

У другому турі президентських виборів Зеленський переміг би в парі з усіма основними опонентами: з Порошенком — 56% проти 44%, з Бойко — 60% проти 40%, з Тимошенко — 55% проти 45%. А в парі Бойко та Порошенко паритет — 51% на 49%.

Опитування соціологічної групи «Рейтинг» було проведене 2−3 лютого 2021 року серед 2 тис. респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитували громадян методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, результати нового опитування свідчать про падіння рейтингу «Слуги народу». Лідером партій, на думку опитаних українців, є «Опозиційна платформа — За життя». Цю політсилу на виборах готові підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, а «Слугу народу» — 18,6%. За останній місяць рейтинг президентської партії знизився з 21,6%.