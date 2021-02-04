Зеленский потерял позиции в президентском рейтинге. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, получил бы больше всего голосов, если бы новые президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года.

Действующего главу государства поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом января поддержка Зеленского снизилась. Еще месяц назад за него готовы были голосовать 26,2% респондентов. Об этом свидетельствуют данные социологической группы «Рейтинг».

Догоняют Зеленского в рейтинге Юрий Бойко — за него проголосовали бы 17,1% респондентов, и Петр Порошенко — 16,4%. За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 12,3% опрошенных.

Также украинцы готовы голосовать за Игоря Смешко — 7,5% опрошенных, за Владимира Гройсмана — 4,3%, Олега Ляшко — 4,0%, Дмитрия Разумкова — 3,2%, Сергея Притулу — 3,1%, Олега Тягнибока — 2,1% и Виталия Кличко — 1,1%.

Во втором туре президентских выборов Зеленский победил бы в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко — 56% против 44%, с Бойко — 60% против 40%, с Тимошенко — 55% против 45%. А в паре Бойко и Порошенко паритет — 51% на 49%.

Опрос социологической группы «Рейтинг» был проведен 2−3 февраля 2021 года среди 2 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрашивали граждан методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, результаты нового опроса свидетельствуют о падении рейтинга «Слуги народа». Лидером партий, по мнению опрошенных, является «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эту политсилу на выборах готовы поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, а «Слугу народа» — 18,6%. За последний месяц рейтинг президентской партии снизился с 21,6%.