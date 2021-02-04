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Ракурс
Дубинский исчез с партийного сайта «Слуги народа», скриншот видео

Дубинский исчез с партийного сайта «Слуги народа»

4 фев 2021, 13:08
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Информация о народном депутате Александре Дубинском исчезла с официального сайта партии «Слуга народа». «Слуга», на которого США наложили санкции, до недавнего времени возглавлял Киевскую областную партийную организацию СН.

Из раздела сайта, на котором указывают информацию о региональных организациях «Слуги народа», информацию о Дубинском удалили. При этом данные о «слугах» на Киевщине просто отсутствуют, хотя об остальных областях сообщается.


Напомним, что Дубинский течение двух недель после объявления санкций Минфина США против него все еще оставался в президентской фракции и только после повторного личного вмешательства главы государства в СН 1 февраля проголосовали за прекращение членства Дубинского.

Впоследствии YouTube заблокировал его аккаунт, а некоторые члены «Слуги народа» сообщали о возможном исключении нардепа из партии.

Источник: Ракурс


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