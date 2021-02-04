Дубинский исчез с партийного сайта «Слуги народа», скриншот видео

https://racurs.ua/n149947-dubinskiy-ischez-s-partiynogo-sayta-slugi-naroda.html

Ракурс

Информация о народном депутате Александре Дубинском исчезла с официального сайта партии «Слуга народа». «Слуга», на которого США наложили санкции, до недавнего времени возглавлял Киевскую областную партийную организацию СН.

Из раздела сайта, на котором указывают информацию о региональных организациях «Слуги народа», информацию о Дубинском удалили. При этом данные о «слугах» на Киевщине просто отсутствуют, хотя об остальных областях сообщается.

Напомним, что Дубинский течение двух недель после объявления санкций Минфина США против него все еще оставался в президентской фракции и только после повторного личного вмешательства главы государства в СН 1 февраля проголосовали за прекращение членства Дубинского.

Впоследствии YouTube заблокировал его аккаунт, а некоторые члены «Слуги народа» сообщали о возможном исключении нардепа из партии.