Тараса Козака и ЛНР-ДНР связывает кипрский офшор с 2014 года — ЦПК

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Связь Тараса Козака, нардепа от пророссийской ОПЗЖ и «правой руки» и «кошелька» кума Путина Виктора Медведчука, с террористическими ЛНР-ДНР прослеживается до кипрского офшора.

Об этом 4 февраля сообщила исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк в блоге на УП.

По ее данным, Козак связан с российскими террористами ЛНР-ДНР, в том числе и благодаря поставкам угля с оккупированных территорий, начиная с 2014 года.

16 декабря 2014 года ПАО «Центрэнерго» заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должны были закупить в Южной Африке, однако в 2016 году стало известно, что под видом южноафриканского угля Arida Global Limited продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с оккупированных территорий Донбасса.

Каленюк добавила, что 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 млн долл. с кипрской компанией Hakail Limited, владельцем которой в 2015—2019 годах был Тарас Козак. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited принадлежала другой офшорной компании Козака — Turul Investments Limited — еще с 2012 года.

Согласно кредитному договору, компания Arida получила от кипрского офшора Козака в 2014—2015 годах 7,4 млн долл. кредита. Впоследствии Arida Global Limited не вернула заемные средства, а кипрский офшор Козака списал этот долг.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и соратника Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, юридическим владельцем которых является Козак.

Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированного Донбасса способствуют финансированию терроризма. Также в СБУ заявили, что каналы Медведчука финансируются компанией с ОРДЛО из орбиты кума Путина. Посольство США официально поддержало санкции СНБО. Также на Банковой отметили, что годами указанные телеканалы продвигают дезинформацию Кремля в Украине (риторику вроде «фашизма», «русофобии», «внешнего управления», образа Украины как недогосударства и переложения ответственности из Москвы за войну и аннексию), и напомнили, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией, в том числе и информационной.