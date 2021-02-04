Тарифы на свет могут вырасти с 1 апреля. Фото:

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Тарифы на электроэнергию для населения Украины могут вырасти уже весной.

Последнее повышение цен на свет произошло в декабре 2020 года, когда Кабмин ликвидировал нормы о льготных 90 коп. за потребление менее чем 100 кВт.ч. Такие нормы будут действовать до 31 марта 2021 года, а уже с 1 апреля цены на электроэнергию могут вырасти. Об этом 4 февраля сообщает Telegram-канал «ЗеФакты».

Отмечается, что сейчас в правительстве рассматривают несколько вариантов повышения тарифа на электроэнергию с 1 апреля: или повысить общий тариф до 2 грн за кВт/ч., или же не менять тариф для первых 300 кВт/ч, а за каждый последующий платить 3 грн 42 коп.

По информации Telegram-канала, в Украине дома с помощью электроэнергии обогревают примерно 400 тыс. семей. Отмечается, что семья украинцев, которая использовала электроэнергию на отопление большого дома и тратила за 3 тыс. кВт. ч раньше 2 тыс. 700 грн, то сейчас должна выложить из кармана уже 5 тыс. 40 грн. А после второго этапа подорожания потребление 3 тыс. кВт. ч будет стоить 9 тыс. 700 грн.

Напомним, 1 февраля Кабинет министров Украины утвердил компенсации за электрическое отопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически на лицевые счета потребителей.