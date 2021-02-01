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Ракурс
Компенсации за электроотопление утвердил Кабмин. Фото: Діло

Компенсации за электроотопление утвердил Кабмин — как их будут начислять

1 фев 2021, 13:46
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Компенсации за электроотопление утвердили в правительстве.

Такая компенсация будет начисляться автоматически на лицевые счета потребителей. Никаких справок и заявлений писать не надо, — рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.

Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В целом это больше 600 тыс. украинских семей.

Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн.

Это решение — один из шагов правительства, который позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии, — подчеркнул Шмыгаль.

В комментариях у людей есть много вопросов к премьеру.

«Ничего хорошего и справедливого от нынешнего премьера не дождаться! Весь Кабмин в отставку!», «А у меня электроплита, газа никогда не было, почему владельцам электроплит не дают компенсацию?» — пишут в комментариях.


Напомним, в Минсоцполитики рассказали, кто не получит субсидию в 2021 году.

Источник: Ракурс


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