Компенсації за електроопалення затвердив уряд. Фото: Діло

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Компенсації за електроопалення затвердили в уряді.

Така компенсація буде нараховуватися автоматично на особові рахунки споживачів. Жодних довідок чи заяв писати не треба, — розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання.

Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Загалом це більше ніж 600 тис. українських родин.

Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн.

«Це рішення — один із кроків уряду, який дозволить знизити тарифи та встановити справедливі правила на ринку газу та електроенергії», — наголосив Шмигаль.

У коментарях люди мають чимало питань до прем'єра.

«Нічого доброго і справедливого від нинішнього прем'єра не дочекатися! Весь Кабмін у відставку!», «А в мене електроплита, газу ніколи не було, чому власникам електроплит не дають компенсацію?» — пишуть у коментарях.

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