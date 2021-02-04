Морозы возвращаются в Украину. Фото: Светлана Балынь

https://racurs.ua/n149952-morozy-vozvraschautsya-v-ukrainu-karta.html

Ракурс

Похолодание ожидается в Украине в ближайшие сутки, 5 февраля.

В северных областях температура воздуха снизится ночью до 7−12° ниже нуля, а днем ожидается 3−9° мороза. На остальной территории в течение дня ожидается от 4° мороза до 2° тепла, а в южной части — 3−6° тепла. Ветер перейдет на холодный северо-западный, будет порывистым. А в восточных регионах прогнозируют шквалы. Об этом 4 февраля сообщила синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Facebook.

По ее информации, ближайшей ночью будет дождливо в восточных областях, на Днепропетровщине и Запорожье. Но днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки. Возможен небольшой снег только в Карпатах. Отмечается, что похолодание будет способствовать усилению гололеда, а ситуация на дорогах и тротуарах осложнится.

В Киеве в ближайшие сутки ожидается гололедица, но осадков не прогнозируют. Ближайшей ночью в столице похолодает до 5−7° мороза, а днем ожидается 3−5° ниже нуля.

Выходными похолодание в Украине пойдет дальше и усилится.

Напомним, в Гидрометцентре заявили, что 4−5 февраля в Украине прогнозируют гололед, а в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.