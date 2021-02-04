Столкновения возле канала «Наш» в Киеве — активисты хотят закрыть и его, скриншот видео

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Столкновения в Киеве состоялись 4 февраля возле офиса телеканала «Наш». После обеда здесь состоялся митинг. Правоохранителям пришлось прекратить несколько попыток провести штурм офисного здания на улице Жилянской.

Активисты сообщили о задержании до десяти человек. Пока полиция Киева эту информацию не подтверждала.

На акцию под названием «Добьем гнид» собрались представители нескольких организаций. Они требовали закрыть канал «Наш».

Противостояние началось после того, как участники акции попытались прорваться в здание. Жесткая перепалка произошла между активистом организации С14 Евгением Карасем и ведущим телеканала «Наш» Максом Назаровым. Карась заявил Назарову, что информационная политика канала способствует антиукраинским настроениям в обществе, особенно на востоке страны.

Активисты также забросали снежками представителей канала. Во время стрима медики, которые были на месте происшествия, сообщили, что оказали помощь шестерым участникам протеста. Правопорядок во время акции охраняли около 100 сотрудников полиции и Нацгвардии.