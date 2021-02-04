На РФ припадає 38% всіх виданих Інтерполом оголошень про міжнародний розшук

Режим Путіна шукає неугодних через Інтерпол — на РФ припадає 38% всіх «червоних карток»

https://racurs.ua/ua/n149966-na-rf-prypadaie-38-vsih-vydanyh-interpolom-ogoloshen-pro-mijnarodnyy-rozshuk.html

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Freedom House, правозахисна організація, в доповіді про «транснаціональні репресії» — переслідування людей владою рідних країн за межами територій цих країн, вказала, що Росія активніше за інші країни користується так званими «червоними картками» Інтерполу — повідомленнями про оголошення в міжнародний розшук.

На Росію припадає 38% всіх виданих у світі оголошень про розшук. Для порівняння, США видали лише 4,3% «червоних карток», а Китай — 0,5%, пише «Голос Америки».

Окрім цього, опозиційні до режиму Путіна росіяни, котрі проживають за кордоном, зазнають стеження й хакерських атак з боку Кремля. За словами правозахисників, російська влада «жорстко контролює культурні установи й російськомовні інформаційні ресурси за кордоном», щоб поширити свій вплив на росіян, які мешкають в інших країнах.

Freedom House також зазначила, що режим Кадирова активно переслідує представників чеченської діаспори, зокрема, й використовуючи цифрові платформи. У вересні 2020 року Кадиров оголосив про створення спецагентства для зв’язку зі співвітчизниками, котрі проживають за кордоном, і пообіцяв робити для хороших чеченців «хороше», а поганим — «те, що треба».

Нагадаємо, за даними Freedom House, з 2014 року було зафіксовано 608 випадків прямих транснаціональних репресій, включаючи вбивства, викрадення, напади, затримання і незаконні депортації. У подібних діях помічена 31 країна, а репресії відбувалися на території 79 різних країн. Сім з 26 замахів пов’язані з Росією. Всього за останні два роки в Європі було вбито трьох вихідців з Чечні.