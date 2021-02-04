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Ракурс
Кожен четвертий політичний замах у світі здійснює РФ — Freedom House

Кожен четвертий політичний замах у світі здійснює РФ — Freedom House

4 лют 2021, 15:22
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Freedom House, правозахисна організація, представила доповідь про «транснаціональні репресії» — переслідування людей владою рідних їм країн за межами територій цих країн.

Десятки урядів у всьому світі систематично застосовують насильство проти вимушених емігрантів і діаспор, виходячи за межі національних кордонів в прагненні заглушити опозиційні настрої, — йдеться в доповіді Freedom House, пише «Голос Америки».

За даними організації, з 2014 року було зафіксовано 608 випадків прямих транснаціональних репресій, включаючи вбивства, викрадення, напади, затримання і незаконні депортації. У подібних діях помічена 31 країна, а репресії відбувалися на території 79 різних країнах. У доповіді вказано, що сім з 26 замахів пов’язані з Росією. Так, всього впродовж останніх двох років в Європі було вбито трьох вихідців з Чечні.

Freedom House зауважила, що зусилля Москви мають два основних напрямки:

  • переслідування колишніх інсайдерів, яких Кремль вважає загрозою;


  • великомасштабна кампанія проти чеченців, котрі кидають виклик Рамзану Кадирову.

Згідно з доповіддю, готовність Кремля вбивати тих, кого він вважає своїми ворогами, проявилася щонайменше у чотирьох країнах: Україні, Болгарії, Німеччині та Великій Британії. Як приклади наводяться отруєння колишнього співробітника розвідки Олександра Литвиненка у 2006 році і замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в 2018 році.

Джерело: Ракурс


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