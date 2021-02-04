Меркель особисто поспілкувалася з німцями про локдаун і дистанційку

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Ангела Меркель вийшла на скайп-зв'язок з громадянами Німеччини.

Канцлер ФРН 4 лютого більше години спілкувалася про пандемію і ситуацію з сім’ями і дітьми.

Теми для розмови: локдаун, дистанційне навчання і відчуття батьків і дітей під час карантину. Меркель розпитувала громадян про те, що їх найбільше тривожить, як кожна конкретна родина намагається не втрачати доходи, оптимізм і віру в майбутнє.

Тим часом прес-служба Меркель повідомила про результати обговорення нових заходів допомоги населенню та бізнесу, які запровадять в Німеччині.

Новий пакет фінансової допомоги на 4,5 млрд євро включатиме «дитячий бонус» у розмірі 150 євро, гранти та фінансову допомогу для компаній.

Пакет обговорювався п’ять годин, учасники назвали розмову в канцелярії Меркель дуже продуктивною. Новий пакет може бути профінансований в рамках існуючого розподілу бюджету.

Сім’ї з дітьми отримають одноразову бонус в розмірі 150 євро. Також бонус в розмірі 150 євро отримають люди, що знаходяться на забезпеченні.

До 31 грудня продовжується базове матеріальне забезпечення постраждалих через кризу самозайнятих. До кінця 2022 року ПДВ знижено до 7% для барів, ресторанів і кафе. Також прийнятий пакет на 1 млрд євро для допомоги сфері культури.

Наразі локдаун у ФРН, який стартував у жовтні, продовжений до 14 лютого. Меркель попередила, що жителям країні поки не варто сподіватися на швидке послаблення обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19.

За її словами, незважаючи на зниження темпів зараження коронавірусом, необхідно «протриматися ще деякий час».

Впродовж минулого тижня в Німеччині фіксувалося менше 100 випадків зараження на 100 тис. населення, але Меркель заявила, що «це не означає, що ми відновили контроль над вірусом».

Подальші рішення щодо нокдауну ухвалять після консультацій канцлера з главами земельних урядів, які, імовірно, відбудуться 10 лютого. До цього часу влада розраховує більш чітко прояснити ситуацію щодо темпів поширення нових мутацій коронавірусу.