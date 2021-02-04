Меркель лично пообщалась с немцами о локдауне и дистанционке

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Ангела Меркель вышла на скайп-связь с гражданами Германии. Канцлер ФРГ 4 февраля более часа общалась о пандемии и ситуации с семьями и детьми.

Темы для разговора: локдаун, дистанционное обучение и ощущения родителей и детей во время карантина. Меркель расспрашивала граждан о том, что их больше всего тревожит, как каждая конкретная семья старается не терять доходы, оптимизм и веру в будущее.

Между тем пресс-служба Меркель сообщила о результатах обсуждения новых мер помощи населению и бизнесу, которые введут в Германии.

Новый пакет финансовой помощи на 4,5 млрд евро будет включать «детский бонус» в размере 150 евро, гранты и финансовую помощь для компаний.

Пакет обсуждался пять часов, участники назвали разговор в канцелярии Меркель очень продуктивным. Новый пакет может быть профинансирован в рамках существующего распределения бюджета.

Семьи с детьми получат одноразовый бонус в размере 150 евро. Также бонус в размере 150 евро получат люди, находящиеся на гособеспечении.

До 31 декабря продолжится базовое материальное обеспечение пострадавших из-за кризиса самозанятых. К концу 2022 года НДС снижен до 7% для баров, ресторанов и кафе. Также принят пакет на 1 млрд евро для помощи сфере культуры.

Сейчас локдаун в ФРГ, начавшийся в октябре, продлен до 14 февраля. Меркель предупредила, что жителям стране пока не стоит надеяться на быстрое ослабление ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

По ее словам, несмотря на снижение темпов заражения коронавируса, необходимо «продержаться еще некоторое время».

На прошлой неделе в Германии фиксировалось менее 100 случаев заражения на 100 тыс. населения, но Меркель заявила: «Это не значит, что мы восстановили контроль над вирусом».

Дальнейшие решения по поводу локдауна примут после консультаций канцлера с главами земельных правительств, которые, вероятно, состоятся 10 февраля. К этому времени власти рассчитывают более четко прояснить ситуацию по темпам распространения новых мутаций коронавируса.