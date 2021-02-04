Иранский дипломат получил 20 лет тюрьмы за теракт в Европе. Фото: kp40.ru

https://racurs.ua/n149956-iranskiy-diplomat-poluchil-20-let-turmy-v-belgii-za-terrorizm.html

Ракурс

Дипломат из Ирана ближайшие 20 лет проведет в тюрьме, поскольку такое решение принял бельгийский суд.

Оказалось, что Асадолл Асади в 2018 году планировал взорвать иранских оппозиционеров во Франции. Суд в бельгийском Антверпене 4 февраля вынес приговор и отклонил ходатайство, что на Асадираспространяется дипломатический иммунитет. Во время судебного процесса дипломат, который работал в Вене, отказался от дачи показаний, ссылаясь на свой статус дипломатического представителя Ирана. Он также отсутствовал на оглашении приговора судом в Антверпене. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что служители Фемиды удовлетворили просьбу прокуратуры, которая требовала приговорить Асади к 20 годам заключения по обвинениям в планировании террористического акта и участии в деятельности террористической группировки. Вместе с ним к заключению приговорили еще троих подозреваемых по этому делу.

Следствие считает, что иранский дипломат поручил устроить теракт супружеской паре, которая жила в Бельгии, и передал ей для этого устройство с 500 гр взрывчатки. Взорвать оппозиционеров хотели 30 июня 2018 года во французском Вильпенте. В тот день в городе планировалось собрание оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана, где должны были присутствовать тысячи иранских оппозиционеров. Сам Асади не признал своей вины в подготовке к теракту.

Асади задержали в Баварии на автобане близ Ашаффенбурга, поскольку он имел дипломатический иммунитет на территории Австрии, но не в Германии. Прокуратура ФРГ считает, что Асади был аккредитован в качестве третьего советника посольства Ирана в Вене и работал на иранскую спецслужбу MOIS, которая выслеживает оппозиционеров в Иране и борется с ними.

Напомним, 13 февраля 2019 года в юго-восточной иранской провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном, произошел кровавый теракт, жертвами которого стал 41 человек.