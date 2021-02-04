Іранський дипломат отримав 20 років в'язниці за планування теракту в Європі. Фото: kp40.ru

https://racurs.ua/ua/n149956-iranskyy-dyplomat-otrymav-20-rokiv-v-yaznyci-v-belgiyi-za-teroryzm.html

Ракурс

Дипломат із Ірану найближчі 20 років проведе у в’язниці, оскільки таке рішення ухвалив бельгійський суд.

Виявилося, що Асадолл Асаді у 2018 році планував підірвати іранських опозиціонерів у Франції. Суд у бельгійському Антверпені 4 лютого ухвалив вирок та відхилив клопотання, що на Асаді поширюється дипломатичний імунітет. Під час судового процесу дипломат, який працював у Відні, відмовився від надання свідчень, посилаючись на свій статус дипломатичного представника Ірану. Він також був відсутній на оголошенні вироку судом у Антверпені. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що служителі Феміди задовольнили прохання прокуратури, яка вимагала засудити Асаді до 20 років ув’язнення за звинуваченнями в плануванні терористичного акту та участі в діяльності терористичного угруповання. Разом з ним до ув’язнення засудили ще трьох підозрюваних у цій справі.

Слідство вважає, що іранський дипломат доручив влаштувати теракт подружній парі, яка мешкала в Бельгії, і передав їй для цього пристрій з 500 гр вибухівки. Підірвати опозиціонерів хотіли 30 червня 2018 року у французькому Вільпенті. Того дня в місті планувалося зібрання опозиційної Національної ради опору Ірану, де мали бути присутні тисячі іранських опозиціонерів. Сам Асаді не визнав своєї провини у підготовці до теракту.

Асаді затримали у Баварії, на автобані біля Ашаффенбурга, оскільки він мав дипломатичний імунітет на території Австрії, але не в Німеччині. Прокуратура ФРН вважає, що Асаді був акредитований в якості третього радника посольства Ірану в Відні й працював на іранську спецслужбу MOIS, яка вистежує опозиціонерів в Ірані та бореться з ними.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року в південно-східній іранської провінції Систан і Балучистан, розташованої на кордоні з Пакистаном, стався кривавий теракт, жертвами якого стала 41 особа.