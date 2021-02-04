Кремль завезе вакцину «Супутник V» в ОРДЛО

https://racurs.ua/ua/n149955-kreml-zaveze-vakcynu-suputnyk-v-v-ordlo.html

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Вакцину від коронавірусу «Супутник V» російського виробництва Кремль має намір поставити в підконтрольні армії РФ райони Донецької і Луганської областей, незважаючи на запроваджену Україною заборону на використання російської COVID-вакцини.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пише «Голос Америки».

Туди також будуть поставки, — повідомив Пєсков під час конференц-зв'язку з журналістами, маючи на увазі регіони на сході України, які контролює Москва та її незаконні збройні формування на місцях.

Разом з тим, Пєсков зазначив, що йому невідомі терміни поставок «Супутника V» на окупований Донбас.

Там люди теж потребують вакцини. І якщо не ми, то ніхто її туди не поставить, — сказав представник країни-агресора.

Нагадаємо, Україна розраховує в лютому на поставки вакцин західного виробництва. Також Київ заборонив використовувати російські вакцини від COVID-19 недоведеної якості.