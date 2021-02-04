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Ракурс
Кремль поставит вакцину «Спутник V» в ОРДЛО

Кремль завезет вакцину «Спутник V» в ОРДЛО

4 фев 2021, 14:31
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Вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства Кремль намерен поставить в подконтрольные армии РФ районы Донецкой и Луганской областей, несмотря на введенный Украиной запрет на использование российской COVID-вакцины.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет «Голос Америки».

Туда тоже будут поставки, — сообщил Песков в ходе конференц-связи с журналистами, имея в виду регионы на востоке Украины, которые контролирует Москва и ее незаконные вооруженные формирования на местах.

Вместе с тем, Песков отметил, что ему неизвестны сроки поставок «Спутника V» на оккупированный Донбасс.


Там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит, — сказал представитель страны-агрессора.

Напомним, Украина рассчитывает в феврале на поставки вакцин западного производства. Также Киев запретил использовать российские вакцины от COVID-19 недоказанного качества.

Источник: Ракурс


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