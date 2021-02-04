Взрыв в Греции полностью разрушил трехэтажный отель (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149954-vzryv-v-grecii-polnostu-razrushil-trehetajnyy-otel-foto-video.htmlРакурс
Сильный взрыв в Греции полностью разрушил трехэтажный отель неподалеку от города Касторья.
Взрыв произошел 4 февраля, около 1:30, разрушив отель с 80 комнатами, сообщает Greek Reporter.
Также из-за инцидента в городе произошли кратковременные отключения электроэнергии. По данным властей, ударная волна разбросала обломки в радиусе 80 м.
На место происшествия были отправлены пожарные из Касторьи. Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на главной магистрали, ведущей в город.
Причина взрыва пока официально не установлена, но власти заявили, что подозревают утечку газа.
Во время взрыва отель был закрыт и пуст, поэтому сообщение о пострадавших не поступало. Владелец отеля рассказал, что предприятие было закрыто в течение прошлого года.
Трехзвездочный отель Tsamis Hotel построили в начале 1970-х годов, в 2010 году здание полностью отремонтировали.
Напомним, взрыв в Мадриде разрушил многоэтажку — в здании мог располагаться отель.