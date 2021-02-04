Взрыв в Греции полностью разрушил трехэтажный отель. Фото: AMNA

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Сильный взрыв в Греции полностью разрушил трехэтажный отель неподалеку от города Касторья.

Взрыв произошел 4 февраля, около 1:30, разрушив отель с 80 комнатами, сообщает Greek Reporter.

Также из-за инцидента в городе произошли кратковременные отключения электроэнергии. По данным властей, ударная волна разбросала обломки в радиусе 80 м.

На место происшествия были отправлены пожарные из Касторьи. Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на главной магистрали, ведущей в город.

Причина взрыва пока официально не установлена, но власти заявили, что подозревают утечку газа.

Во время взрыва отель был закрыт и пуст, поэтому сообщение о пострадавших не поступало. Владелец отеля рассказал, что предприятие было закрыто в течение прошлого года.

Трехзвездочный отель Tsamis Hotel построили в начале 1970-х годов, в 2010 году здание полностью отремонтировали.

Напомним, взрыв в Мадриде разрушил многоэтажку — в здании мог располагаться отель.