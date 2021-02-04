Вибух у Греції повністю зруйнував триповерховий готель. Фото: AMNA

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Ракурс

Сильний вибух у Греції повністю зруйнував триповерховий готель неподалік від міста Касторія.

Вибух стався 4 лютого, близько 1.30, зруйнувавши готель з 80 кімнатами, повідомляє Greek Reporter.

Також через інцидент у місті сталися короткочасні відключення електроенергії. За даними влади, ударна хвиля розкидала уламки в радіусі 80 м.

На місце інциденту прибули пожежники з Касторії. Поліцейські оточили територію і заблокували рух на головній магістралі, що веде до міста.

Причину вибуху поки офіційно не встановили, однак влада заявила, що підозрюють витік газу.

У час вибуху готель був зачинений і порожній, тому повідомлення про потерпілих не надходили. Власник готелю розповів, що підприємство було закрито протягом минулого року.

Тризірковий готель Tsamis Hotel побудували на початку 1970-х років, у 2010 році будівлю повністю відремонтували.

Нагадаємо, вибух у Мадриді зруйнував багатоповерхівку — у будівлі міг розташовуватися готель.