Freedom House — Каждое четвертое политическое покушение в мире совершает РФ

https://racurs.ua/n149958-kajdoe-chetvertoe-politicheskoe-pokushenie-v-mire-sovershaet-rf-freedom-house.html

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Freedom House, правозащитная организация, представила доклад о «транснациональных репрессиях» — преследованиях людей властями родных им стран за пределами территории этих стран.

Десятки правительств во всем мире систематически применяют насилие против вынужденных эмигрантов и диаспор, выходя за пределы национальных границ в стремлении заглушить оппозиционные настроения, — говорится в докладе Freedom House, пишет «Голос Америки».

По данным организации, с 2014 года было зафиксировано 608 случаев прямых транснациональных репрессий, включая убийства, похищения, нападения, задержания и незаконные депортации. В подобных действиях замечена 31 страна, а репрессии происходили на территории 79 разных странах. В докладе говорится, что семь из 26 покушений связаны с Россией. Так, всего за последние два года в Европе были убиты три выходца из Чечни.

Freedom House отметила, что усилия Москвы имеют два основных направления:

преследование бывших инсайдеров, которых Кремль считает угрозой;



крупномасштабная кампания против чеченцев, бросающих вызов лидеру республики Рамзану Кадырову.

Согласно докладу, готовность Кремля убивать тех, кого он считает своими врагами, проявилась как минимум в четырех странах: Украине, Болгарии, Германии и Великобритании. В качестве примеров приводятся отравление бывшего сотрудника разведки Александра Литвиненко в 2006 году и покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.