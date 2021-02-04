На РФ приходится 38% всех выданных Интерполом объявлений о международном розыске

Режим Путина ищет неугодных через Интерпол — на РФ приходится 38% всех «красных карточек»

https://racurs.ua/n149966-na-rf-prihoditsya-38-vseh-vydannyh-interpolom-obyavleniy-o-mejdunarodnom-rozyske.html

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Freedom House, правозащитная организация, в докладе о «транснациональных репрессиях» — преследованиях людей властями родных им стран за пределами территории этих стран, указала, что Россия активнее других стран пользуется так называемыми «красными карточками» Интерпола — уведомлениями об объявлении в международный розыск.

На Россию приходится 38% всех выданных в мире объявлений о розыске. Для сравнения, США выдала лишь 4,3% «красных карточек», а Китай — 0,5%, пишет «Голос Америки».

Кроме того, проживающие за рубежом россияне оппозиционных убеждений подвергаются слежке и хакерским атакам со стороны Кремля. По словам правозащитников, российские власти «жестко контролируют культурные учреждения и русскоязычные информационные ресурсы за рубежом», чтобы распространить свое влияние на живущих в других странах россиян.

Freedom House также указано, что режим Кадырова активно преследует представителей чеченской диаспоры, в том числе, используя цифровые платформы. В сентябре 2020 года Кадыров объявил о создании спецагентства для связи с проживающими за рубежом соотечественниками и пообещал делать хорошим чеченцам «хорошее», а плохим — «то, что надо».

Напомним, по данным Freedom House, с 2014 года было зафиксировано 608 случаев прямых транснациональных репрессий, включая убийства, похищения, нападения, задержания и незаконные депортации. В подобных действиях замечена 31 страна, а репрессии происходили на территории 79 разных странах. Семь из 26 покушений связаны с Россией. Всего за последние два года в Европе были убиты три выходца из Чечни.