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Ракурс
АРМА. Фото: Facebook

Отрубленная голова и окровавленный пол — в АРМА заявили о давлении (ФОТО)

4 фев 2021, 16:23
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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявляет о давлении на своих сотрудников.

От прямых угроз и дискредитационных акций злоумышленники перешли к психологическому давлению и физическим нападениям. Об этом сообщает пресс-служба АРМА в Facebook.

Пост АРМА. Скриншот: FacebookСообщается, что неизвестные разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА, отвечающим за принятие решений. Кто именно за этим стоит, в АРМА не знают, но подозревают, что это лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствам и передают в управление АРМА.

Давление на АРМА. Фото: FacebookОтмечается, что по всем эпизодам выявленных преступлений были поданы заявления в правоохранительные органы, на основании чего открыты уголовные производства. Несмотря на попытки подорвать работу АРМА и попытки напугать сотрудников, агентство продолжит реализовать полномочия исключительно на основании действующего законодательства и в интересах государства, заявляют в пресс-службе.


Давление на АРМА. Фото: FacebookПри этом АРМА рассчитывает на оперативное выявление и привлечение злоумышленников к ответственности.

Давление на АРМА. Фото: Facebook

Источник: Ракурс


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