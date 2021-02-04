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Ракурс
АРМА. Фото: Facebook

Відрубана голова та скривавлена підлога — в АРМА заявили про тиск (ФОТО)

4 лют 2021, 16:23
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє про тиск на своїх співробітників.

Від прямих погроз та дискредитаційних акцій зловмисники перейшли до психологічного тиску та фізичних нападів. Про це повідомляє прес-служба АРМА у Facebook.

Допис АРМА. Скріншот: Facebook

Повідомляється, що невідомі розбили вікна в авто та облили кров’ю під’їзд особам з керівництва АРМА, що відповідають за прийняття рішень. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.

Тиск на АРМА. Фото: Facebook

Зазначається, що за всіма епізодами виявлених злочинів було подано заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальні провадження. Попри намагання підірвати роботу АРМА та спроби налякати співробітників, агентство продовжить реалізувати повноваження виключно на підставі чинного законодавства та в інтересах держави, заявляють у прес-службі.


Тиск на АРМА. Фото: Facebook

При цьому АРМА розраховує на оперативне виявлення та притягнення зловмисників до відповідальності.
Тиск на АРМА. Фото: Facebook

Джерело: Ракурс


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