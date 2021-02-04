АРМА. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149965-vidrubana-golova-ta-skryvavlena-pidloga-v-arma-zayavyly-pro-tysk-foto.html

Ракурс

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявляє про тиск на своїх співробітників.

Від прямих погроз та дискредитаційних акцій зловмисники перейшли до психологічного тиску та фізичних нападів. Про це повідомляє прес-служба АРМА у Facebook.

Повідомляється, що невідомі розбили вікна в авто та облили кров’ю під’їзд особам з керівництва АРМА, що відповідають за прийняття рішень. Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.

Зазначається, що за всіма епізодами виявлених злочинів було подано заяви до правоохоронних органів, на підставі чого відкрито кримінальні провадження. Попри намагання підірвати роботу АРМА та спроби налякати співробітників, агентство продовжить реалізувати повноваження виключно на підставі чинного законодавства та в інтересах держави, заявляють у прес-службі.

При цьому АРМА розраховує на оперативне виявлення та притягнення зловмисників до відповідальності.

