Нардеп від «Слуги народу» виграв у лотерею 2 млн гривень. Фото: vesti.ua

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Ракурс

Максим Павлюк, народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету з правоохоронної діяльності, задекларував 2 млн грн як лотерейний виграш.

Півроку тому Павлюк вже декларував подібний «виграш в лотерею» — 900 тис. грн. На це звернув увагу екоактивіст Євген Істребін та привітав депутата з неймовірним везінням на своїй сторінці у Facebook.

Користувачі соцмережі дотепно відреагували на допис та написали, що депутата тренував Олег Ляшко, який раніше теж реєстрував подібні виграші.

Гроші на рахунок депутата надійшли в один день шістьма різними платежами від шести різних фірм.

Підприємства, які виплатили Павлюку гроші, відрізняються тільки назвою — ці фірми мають однакові юридичні адреси та одних власників.

Також у розділі «доходи» нардеп вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 тис. 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 тис. 56 грн, виплати від партії «Слуга народу» для оплати навчання (32 тис. 555 грн) і 56 грн бонусів від «ПриватБанку».

Крім того, Павлюк задекларував 7,9 млн грн готівкою і 107 тис. 425 грн на рахунку в «ПриватБанку».

Нагадаємо, результати нового опитування свідчать про падіння рейтингу «Слуги народу». Лідером партій, на думку опитаних українців, є «Опозиційна платформа — За життя».

Цю політсилу на виборах готові підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, а «Слугу народу» — 18,6%.