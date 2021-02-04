Найбільш затребувані професії назвала Польща

Найбільш затребувані професії назвала Польщаhttps://racurs.ua/ua/n149962-naybilsh-zatrebuvani-profesiyi-nazvala-polscha.htmlРакурс
Найбільш затребувані професії у Польщі назвало Міністерство освіти і науки сусідньої країни. Лідерами у переліку професій, які матимуть найбільший попит на ринку праці Варшави, є фахівці з автоматики та покрівельники.
Як інформує «Польське радіо», працівники наступних професій матимуть особливий попит на ринку праці:
фахівець із автоматики;
покрівельник;
слюсар;
технік дорожнього будівництва;
технік-програміст.
Загалом в оприлюдненому переліку згадано 28 професій, працівники яких матимуть над Віслою найбільший попит.
Покрівельник — це нова професія. Але ми хочемо, щоб і ця професія розвивалася, тобто технік покрівельних робіт, монтажник залізничного покриття та фахівець робототехніки. Це чотири нові професії в прогнозі, — розповіла заступниця міністра освіти і науки Мажена Махалек.
Прогноз польського міністерства враховує тенденції на ринку праці, розвиток оцифрування та стратегію держави.