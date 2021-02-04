Найбільш затребувані професії назвала Польща

https://racurs.ua/ua/n149962-naybilsh-zatrebuvani-profesiyi-nazvala-polscha.html

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Найбільш затребувані професії у Польщі назвало Міністерство освіти і науки сусідньої країни. Лідерами у переліку професій, які матимуть найбільший попит на ринку праці Варшави, є фахівці з автоматики та покрівельники.

Як інформує «Польське радіо», працівники наступних професій матимуть особливий попит на ринку праці:

фахівець із автоматики;

покрівельник;

слюсар;

технік дорожнього будівництва;

технік-програміст.

Загалом в оприлюдненому переліку згадано 28 професій, працівники яких матимуть над Віслою найбільший попит.

Покрівельник — це нова професія. Але ми хочемо, щоб і ця професія розвивалася, тобто технік покрівельних робіт, монтажник залізничного покриття та фахівець робототехніки. Це чотири нові професії в прогнозі, — розповіла заступниця міністра освіти і науки Мажена Махалек.

Прогноз польського міністерства враховує тенденції на ринку праці, розвиток оцифрування та стратегію держави.