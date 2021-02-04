Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Найбільш затребувані професії назвала Польща

Найбільш затребувані професії назвала Польща

4 лют 2021, 16:01
999

Найбільш затребувані професії у Польщі назвало Міністерство освіти і науки сусідньої країни. Лідерами у переліку професій, які матимуть найбільший попит на ринку праці Варшави, є фахівці з автоматики та покрівельники.

Як інформує «Польське радіо», працівники наступних професій матимуть особливий попит на ринку праці:

  • фахівець із автоматики;

  • покрівельник;

  • слюсар;

  • технік дорожнього будівництва;

  • технік-програміст.

Загалом в оприлюдненому переліку згадано 28 професій, працівники яких матимуть над Віслою найбільший попит.


Покрівельник — це нова професія. Але ми хочемо, щоб і ця професія розвивалася, тобто технік покрівельних робіт, монтажник залізничного покриття та фахівець робототехніки. Це чотири нові професії в прогнозі, — розповіла заступниця міністра освіти і науки Мажена Махалек.

Прогноз польського міністерства враховує тенденції на ринку праці, розвиток оцифрування та стратегію держави.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів