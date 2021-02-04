Наиболее востребованные профессии назвала Польша

https://racurs.ua/n149962-naibolee-vostrebovannye-professii-nazvala-polsha.html

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Наиболее востребованные профессии в Польше назвало Министерство образования и науки соседней страны. Лидерами в перечне профессий, которые будут иметь наибольший спрос на рынке труда Варшавы, стали специалисты по автоматике и кровельщики.

Как информирует «Польское радио», работники следующих профессий будут иметь особый спрос на рынке труда:

специалист по автоматике;

кровельщик;

слесарь;

техник дорожного строительства;

техник-программист.

Всего в обнародованном перечне упомянуты 28 профессий, работники которых будут пользоваться над Вислой наибольшим спросом.

Кровельщик — это новая профессия. Но мы хотим, чтобы и эта профессия развивалась, то есть техник кровельных работ, монтажник железнодорожного покрытия и специалист робототехники. Это четыре новые профессии в прогнозе, — рассказала заместитель министра образования и науки Мажена Махалек.

Прогноз польского министерства учитывает тенденции на рынке труда, развитие оцифровки и стратегию государства.