Наиболее востребованные профессии назвала Польша

Наиболее востребованные профессии назвала Польшаhttps://racurs.ua/n149962-naibolee-vostrebovannye-professii-nazvala-polsha.htmlРакурс
Наиболее востребованные профессии в Польше назвало Министерство образования и науки соседней страны. Лидерами в перечне профессий, которые будут иметь наибольший спрос на рынке труда Варшавы, стали специалисты по автоматике и кровельщики.
Как информирует «Польское радио», работники следующих профессий будут иметь особый спрос на рынке труда:
специалист по автоматике;
кровельщик;
слесарь;
техник дорожного строительства;
техник-программист.
Всего в обнародованном перечне упомянуты 28 профессий, работники которых будут пользоваться над Вислой наибольшим спросом.
Кровельщик — это новая профессия. Но мы хотим, чтобы и эта профессия развивалась, то есть техник кровельных работ, монтажник железнодорожного покрытия и специалист робототехники. Это четыре новые профессии в прогнозе, — рассказала заместитель министра образования и науки Мажена Махалек.
Прогноз польского министерства учитывает тенденции на рынке труда, развитие оцифровки и стратегию государства.