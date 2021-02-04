Работа для коллег с каналов Медведчука нашлась у российских пропагандистов

Симоньян. Фото: RT

https://racurs.ua/n149961-rabota-dlya-kolleg-s-kanalov-medvedchuka-nashlas-u-rossiyskih-propagandistov.html

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Маргарита Симоньян, руководитель пропагандистского телеканала Russia Today и главный редактор «Россия сегодня», пригласила к себе на работу украинских журналистов с закрытых телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

До этого Симоньян неоднократно выступала с призывами против территориальной целостности Украины. Соответствующее «приглашение» Симоньян оставила на своей странице в Facebook.

Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским, — написала Симоньян.

Также она обратилась к журналистам российских независимых и оппозиционных СМИ. Она предложила им «перестать работать против своей страны», и идти в Russia Today.

Отметим, что Симоньян известна своей скандальной пропагандистской деятельностью. Так, после отравления экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Симоньян взяла интервью у подозреваемых по этому делу. Во время интервью она всячески выбеливала подозреваемых, и поддерживала их крайне нереалистичную версию событий. В интервью пропагандистке они заявляли, что прибыли в Великобританию в качестве туристов, чтобы посмотреть на шпили соборов.

Также Симоньян озвучила предложение «вернуть» Киев в состав России. Так она прокомментировала инцидент во Львове, где 19-летний киевлянин получил штраф за то, что прошелся по улице в шапке с символикой в виде серпа и молота. Главный редактор RT заявила, что действия украинских правоохранителей ее «задолбали».

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство РФ присудило десять журналистских премий представителям СМИ, которые поддерживают пропаганду правящей власти. Каждый из них получит по 1 млн руб.