Цифровые паспорта – новый закон предварительно поддержала Рада. Фото: ВР

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Верховная Рада 4 февраля предварительно приняла законопроект № 4355 о цифровых паспортах.

Сейчас цифровые паспорта предусмотрены постановлением КМУ № 278 от 15 апреля 2020 года, сообщается на сайте парламента.

Но проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года. Этот вопрос урегулирует законопроект.

Понятие «е-паспорт» и «е-паспорт для выезда за границу» будет закреплено на уровне закона.

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу будет формироваться бесплатно по желанию лица и может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы и въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Сейчас уже больше 5 млн украинцев пользуются электронными паспортами.

Разработан законопроект, который обеспечит возможность использования электронного отображения паспорта в мобильном приложении «Дія» на одном уровне с обычным паспортом. Это значительно упростит жизнь гражданам и даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства, — сказал председатель комитета по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко.

Напомним, в приложении «Дія» с апреля увеличится количество услуг, в частности появятся электронный больничный и подпись.