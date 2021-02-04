Цифрові паспорти – новий закон попередньо підтримала Рада. Фото: ВР

https://racurs.ua/ua/n149960-cyfrovi-pasporty-novyy-zakon-poperedno-pidtrymala-rada.html

Ракурс

Верховна Рада 4 лютого попередньо ухвалила законопроект № 4355 про цифрові паспорти.

Наразі цифрові паспорти передбачені постановою КМУ № 278 від 15 квітня 2020 року, повідомляють на сайті парламенту.

Але проект є тимчасовим, що унеможливлює використання громадянами України е-паспорту та е-паспорту для виїзду за кордон після 2021 року. Це питання врегулює законопроект.

Поняття «е-паспорт» та «е-паспорт для виїзду за кордон» буде закріплено на рівні закону.

Е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон буде формуватися безкоштовно за бажанням особи та може пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону та в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Наразі вже понад 5 млн українців користуються електронними паспортами.

Розроблено законопроект, який забезпечить можливість використання електронного відображення паспорта у мобільному застосунку «Дія» на одному рівні зі звичайним паспортом. Це значно спростить життя громадянам та дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави, — сказав голова комітету з питань цифрової трансформації Михайло Крячко.

Нагадаємо, в додатку «Дія» з квітня збільшиться кількість послуг, зокрема з’являться електронний лікарняний та підпис.