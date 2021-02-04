Рада проголосувала за звільнення переселенців від пені та штрафів за несплату кредитів

https://racurs.ua/ua/n149959-rada-zrobyla-krok-dlya-pom-yakshennya-kredytnogo-rejymu-dlya-pereselenciv.html

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Рада проголосувала за звільнення переселенців від пені та штрафів за несплату кредитів.

Парламент попередньо підтримав 333 голосами проект закону про № 2329 «Про внесення змін до закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“ щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань». Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Нардепи проголосували за законопроект, який звільнює від пені та штрафів за кредитами тимчасово переміщених осіб. Закон може обмежити для переселенців розмір відсотків за користування кредитом (позикою), які нараховуються протягом встановленого договором часу. Також передбачається, що загальна сума відсотків за договорами, боржники за якими — переселенці, не може перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов’язання.

Також законопроект забороняє нараховувати переселенцям неустойку та стягувати з них збитки. Крім того, внутрішньо-переміщені особи звільняються від сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також відсотків річних від простроченої суми.

Автори закону пропонують ввести заборону на поступку, продаж або іншу передачу прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики з переселенцями на користь інших осіб. Зазначається, що це дозволить банкам та іншим кредиторам передавати право вимоги боргу колекторським або іншим компаніям.

Зазначено, що зміни торкнуться боржників, які до моменту початку АТО сумлінно виконували грошові зобов’язань, але не тих, хто після початку операції не здійснив жодного платежу.

Нагадаємо, близько половини з 1,5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами громадян живуть на тимчасово окупованій території. Ці українці формально залишаються на окупованих територіях, але реєструються як внутрішньо переміщені особи винятково з соціальних міркувань.