Рада проголосовала за освобождение переселенцев от неустойки за неуплату кредитов

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Рада проголосовала за освобождение переселенцев от пени и штрафов за неуплату кредитов

Парламент предварительно поддержал 333 голосами проект закона о № 2329 «О внесении изменений в закон Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“ относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств». Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Нардепы проголосовали за законопроект, который освобождает от пени и штрафов по кредитам временно перемещенных лиц. Закон может ограничить для переселенцев размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Также предполагается, что общая сумма процентов по договорам, должники по каким — переселенцы, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства.

Также законопроект запрещает начислять переселенцам неустойку и взыскивать с них убытки. Кроме того, внутренне перемещенные лица освобождаются от уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы.

Авторы закона предлагают ввести запрет на уступку, продажу или иную передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц. Отмечается, что это позволит банкам и другим кредиторам передавать право требования долга коллекторским или другим компаниям.

Отмечено, что изменения коснутся должников, которые до момента начала АТО добросовестно выполняли денежные обязательств, но не тех, кто после начала операции не осуществил ни одного платежа.

Напомним, около половины из 1,5 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенными лицами граждан живут на временно оккупированной территории. Эти украинцы формально остаются на оккупированных территориях, но регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно из социальных соображений.