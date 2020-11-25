Половина официальных переселенцев живет на оккупированной территории. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n146959-polovina-zaregistrirovannyh-pereselencev-jivet-na-okkupirovannyh-territoriyah-minreintegracii.html

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Около половины из 1,5 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенными лицами граждан живут на временно оккупированной территории.

Эти украинцы формально остаются на оккупированных территориях, но регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно из социальных соображений. Количество реальных переселенцев составляет 700−800 тыс. человек. Это люди, которые выехали из Крыма и Донбасса, и живут на подконтрольной правительству Украины территории. Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью «Интерфакс-Украина».

Она подчеркнула, что государство должно заботиться о своих гражданах, которые живут в оккупации, поскольку в ОРДЛО и Крыму живут и пенсионеры, которые и не имеют средств уехать оттуда.

Чиновница подтвердила существование идеи передать от Минсоцполитики к Минреинтеграции единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием. Но, по ее словам, после длительных переговоров два министерства пришли к общему выводу, что Минреинтеграции пока не имеет возможности управлять соответствующими процессами.

Напомним, в июле Кабинет министров направил 250 млн грн на приобретение жилья, которое должны получили 219 защитников Украины, которые стали вынужденными переселенцами с оккупированных Россией и сепаратистами территорий.