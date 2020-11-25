Половина офіційних переселенців мешкає на окупованій території. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146959-polovyna-zareiestrovanyh-pereselenciv-meshkaie-na-okupovanyh-terytoriyah-minreintegraciyi.html

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Близько половини з 1,5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами громадян живуть на тимчасово окупованій території.

Ці українці формально залишаються на окупованих територіях, але реєструються як внутрішньо переміщені особи винятково з соціальних міркувань. Кількість реальних переселенців становить 700−800 тис. осіб. Це люди, які виїхали з Криму та Донбасу, й живуть на підконтрольній уряду України території. Про це заявила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Вона підкреслила, що держава повинна піклуватися про своїх громадян, які живуть в окупації, оскільки в ОРДЛО та Криму живуть і пенсіонери, які животіють та не мають коштів виїхати звідти.

Чиновниця підтвердила існування ідеї передати від Мінсоцполітики до Мінреінтеграції Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб разом із відповідними програмами та фінансуванням. Проте, за її словами, після тривалих переговорів два міністерства дійшли спільного висновку, що Мінреінтеграції наразі не має можливості керувати відповідними процесами.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів направив 250 млн грн на придбання житла, яке повинні отримали 219 захисників України, які стали вимушеними переселенцями з окупованих Росією та сепаратистами територій.