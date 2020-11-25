Епіфаній, Франциск чи Кирило — кому з ієрархів довіряють в Україні, фото — Ліга

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Рейтинг довіри українців до церковних ієрархів визначили соціологи. Опитування з’ясувало, що довіра до очільників церков переважає недовіру, окрім ставлення до патріарха Російської православної церкви Кирила.

Дані опитування Центру Разумкова засвідчили, що у жовтні 2020 року предстоятелю Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанію довіряло 44% громадян (16% опитаних — не довіряли).

Очільник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій користувався довірою 32% (проти 26%), Української греко-католицької церкви Святослав — 29% (недовіра — 16%).

Довіра до решти ієрархів була такою:

Філарет — 29% і 25%;

Вселенський патріарх Варфоломій — 32% і 16%;

Папа Римський Франциска — 45% і 14%.

Московський патріарх Кирило — 15% і 45%.

Опитування провели 1−8 жовтня серед 2020 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Влітку цього року опитування КМІС засвідчило, що до ПЦУ позитивно ставилися 42,4% респондентів, негативно — 10,3%. Дві третини опитаних заявили, що Епіфаній повинен очолити церкву після об'єднання ПЦУ та УПЦ МП.