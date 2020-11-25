Епифаний, Франциск или Кирилл — кому из иерархов доверяют в Украине, фото — Лига

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Ракурс

Рейтинг доверия украинцев к церковным иерархам определили социологи. Опрос выяснил, что уровень доверия к руководству церквей выше, чем недоверия, кроме отношения к патриарху Русской православной церкви Кириллу.

Данные опроса Центра Разумкова показали, что в октябре 2020 года предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию доверяло 44% граждан (16% опрошенных — не доверяли).

Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий пользовался доверием 32% (против 26%), Украинской греко-католической церкви Святослав — 29% (недоверие — 16%).

Доверие к другим иерархам была таким:

Филарет — 29% и 25%;

Вселенский патриарх Варфоломей — 32% и 16%;

Папа Римский Франциск — 45% и 14%.

Московский патриарх Кирилл — 15% и 45%.

Опрос провели 1−8 октября среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Летом этого года опрос КМИС показал, что к ПЦУ положительно относились 42,4% респондентов, отрицательно — 10,3%. Две трети опрошенных заявили, что Епифаний должен возглавить церковь после объединения ПЦУ и УПЦ МП.