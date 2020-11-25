Епифаний, Франциск или Кирилл — кому из иерархов доверяют в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146958-epifaniy-francisk-ili-kirill-komu-iz-ierarhov-doveryaut-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Рейтинг доверия украинцев к церковным иерархам определили социологи. Опрос выяснил, что уровень доверия к руководству церквей выше, чем недоверия, кроме отношения к патриарху Русской православной церкви Кириллу.
Данные опроса Центра Разумкова показали, что в октябре 2020 года предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию доверяло 44% граждан (16% опрошенных — не доверяли).
Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий пользовался доверием 32% (против 26%), Украинской греко-католической церкви Святослав — 29% (недоверие — 16%).
Доверие к другим иерархам была таким:
- Филарет — 29% и 25%;
- Вселенский патриарх Варфоломей — 32% и 16%;
- Папа Римский Франциск — 45% и 14%.
- Московский патриарх Кирилл — 15% и 45%.
Опрос провели 1−8 октября среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Летом этого года опрос КМИС показал, что к ПЦУ положительно относились 42,4% респондентов, отрицательно — 10,3%. Две трети опрошенных заявили, что Епифаний должен возглавить церковь после объединения ПЦУ и УПЦ МП.