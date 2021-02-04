Робота для колег з каналів Медведчука знайшлася у російських пропагандистів

Симоньян. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n149961-robota-dlya-koleg-z-kanaliv-medvedchuka-znayshlasya-u-rosiyskyh-propagandystiv.html

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Маргарита Симоньян, керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today та головна редакторка «Россия сегодня», запросила на роботу українських журналістів із закритих телеканалів, пов’язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком — «112 Україна», ZIK і NewsOne.

До цього Симоньян неодноразово виступала з закликами проти територіальної цілісності України. Відповідне «запрошення» Симоньян залишила на своїй сторінці у Facebook.

Пропоную роботу співробітникам українських телеканалів, тільки що закритих демократом Зеленським, — написала Симоньян.

Також вона звернулася до журналістів російських незалежних і опозиційних ЗМІ. Вона запропонувала їм «перестати працювати проти своєї країни», і йти до Russia Today.

Зауважимо, що Симоньян відома своєю скандальною пропагандистською діяльністю. Так, після отруєння екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії, Симоньян взяла інтерв’ю у підозрюваних у справі, під час якого вона усіляко вибілювала підозрюваних, і підтримувала їхню вкрай нереалістичну версію подій. У інтерв’ю пропагандистці вони заявляли, що прибули до Великої Британії як туристи, щоб подивитися на шпилі соборів.

Також Маргарита Симоньян озвучила пропозицію «повернути» Київ до складу Росії. Так вона прокоментувала інцидент у Львові, де 19-річний киянин отримав штраф за те, що пройшовся по вулиці в шапці з символікою у вигляді серпа і молота. Головний редактор RT заявила, що дії українських правоохоронців її «задовбали».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд РФ присудив десять журналістських премій представникам ЗМІ, які підтримують пропаганду правлячої влади. Кожен з них отримає по 1 млн руб.