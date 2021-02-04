Нардеп от «Слуги народа» выиграл в лотерею 2 млн гривен. Фото: vesti.ua

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Ракурс

Максим Павлюк, народный депутат от партии «Слуга народа», заместитель председателя комитета по правоохранительной деятельности, задекларировал 2 млн гривен как лотерейный выигрыш.

Полгода назад Павлюк уже декларировал подобный «выигрыш в лотерею» — 900 тыс. грн. На это обратил внимание экоактивист Евгений Истребин и поздравил депутата с невероятным везением на своей странице в Facebook.

В целом нардеп внес в декларацию сведения о выигрыше на сумму 1 млн 939 тыс. 868 грн.

Пользователи соцсети остроумно отреагировали на сообщение и написали, что депутата тренировал Олег Ляшко, который раньше тоже регистрировал подобные выигрыши.

Деньги на счет депутата поступили в один день шестью различными платежами от шести различных фирм.

Предприятия, выплатившие Павлюку деньги, отличаются только названием — эти фирмы имеют одинаковые юридические адреса и одних владельцев.

Также в разделе «доходы» нардеп указал зарплату в военной прокуратуре в размере 297 тыс. 756 грн, зарплату депутата в размере 162 тыс. 56 грн, выплаты от партии «Слуга народа» для оплаты учебы (32 тыс. 555 грн) и 56 грн бонусов от «ПриватБанка».

Кроме того, Павлюк задекларировал 7,9 млн грн наличными и 107 тыс. 425 грн на счете в «ПриватБанке».

Напомним, результаты нового опроса свидетельствуют о падении рейтинга «Слуги народа». Лидером партий, по мнению опрошенных, является «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Эту политсилу на выборах готовы поддержать 18,9% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, а «Слугу народа» — 18,6%.