Задержанный у канала «НАШ» воин АТО грозит броситься из окна в полиции

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Ракурс

Протесты у телеканала «НАШ» в Киеве, в результате которых 4 февраля были задержаны несколько активистов, не закончились. Один из задержанных, согласно предварительной информации, раненный в Иловайске ветеран войны с РФ Алексей Середюк, каким-то образом вылез в окно Шевченковского отделения полиции. Накануне его туда доставили правоохранители.

Мы будем бороться всеми возможными способами… Если сюда войдет хотя бы один полицейский, я прыгну… Я требую, чтобы все СМИ сейчас появились здесь… Я требую, чтобы закрыли телеканал «НАШ»… Чтобы сегодня не произошло, я призываю всех патриотов идти к телеканалу «НАШ» и всеми возможными способами его закрыть, — заявил задержанный участник протестов.

Сегодня у канала «НАШ» произошли столкновения полиции и активистов. Полиция Киева отчиталась о четырех задержанных участниках протестов. Их доставили в территориальное управление полиции.

Ситуация у телеканала спокойная. Блокирование работы телеканала не происходит, — говорится в официальном сообщении Нацполиции.



В свою очередь, под Шевченковский райотдел подогнали кран. Но процесс эвакуации не начинают. Середюк продолжает стоять в окне и повторяет свои требования — закрыть телеканал «Наш».