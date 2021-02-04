Тайник. Фото: пресс-служба Нацполиции

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Ракурс

Схрон боеприпасов и взрывоопасных предметов обустроили на одном из заброшенных заводов Мариуполя злоумышленники.

Среди изъятого более 1 тыс. 600 гранат, 62 пистолета Макарова, 124 ящика патронов. На месте обнаружения тайника продолжают работать полицейские. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.





Сообщается, что полицейские Мариуполя обнаружили схрон боеприпасов в одном из заброшенных складов завода в Приморском районе. На месте правоохранители обнаружили более 1 тыс. 600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2 тыс. осветительных ракет, 1 тыс. 60 запалов УЗРГМ, два крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14 5.







Боеприпасы были изъяты при участии сотрудников криминалистической лаборатории и взрывотехнической службы полиции.



Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

По факту обнаружения тайника следствием открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.



Напомним, ранее мы сообщали, что на Ровенщине правоохранители обнаружили замаскированный схрон с арсеналом гранат и взрывчатки. Опасные предметы были спрятаны в лесополосе в тайнике возле поселка Старое Село Рокитновского района.