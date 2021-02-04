Віктор Медведчук. Фото:24 канал

https://racurs.ua/ua/n149970-v-medvedchuka-ogolosyly-impichment-zelenskomu.html

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Віктор Медведчук, один з лідерів партії «Опозиційна платформа — за життя», та його соратники, представили резолюцію, у якій вимагають імпічменту президента Володимира Зеленського.

У партії вважають, що блокування проросійських телеканалів, що належать партнеру Віктора Медведчука — Тарасу Козаку — є нападом на демократію, свободу слова і є спробою встановити диктатуру. Про це повідомляє прес-служба партії.

На думку представників політичної сили, президент України Володимир Зеленський грубо порушив Конституцію і закони України, принципи демократії та верховенства права та вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Його свідомі й систематичні дії, спрямовані на порушення прав українських громадян, втручання в роботу інших гілок влади та засобів масової інформації, мають всі ознаки узурпації влади, — вважають в ОПЗЖ.



Внаслідок таких дій президента депутатська фракція ОПЗЖ у Верховній Раді ініціювала процедуру відсторонення президента Володимира Зеленського з посади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до запровадження санкцій проти телеканалів нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, нардепи від фракції декілька разів давали голоси для президентської політсили «Слуга народу» під час голосувань, де законопроекти «слуг» не знаходили належної підтримки в сесійній залі.