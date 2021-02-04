Погода в Украине на 5 февраля. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149972-vozvraschenie-morozov-prognoziruut-sinoptiki-pogoda-na-5-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 5 февраля ожидается преимущественно солнечная и морозная, осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем ​​будет преимущественно выше нуля, в Крыму температура достигнет отметки +4°.

Днем столбики термометров покажут от −7° до +5°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 5 февраля будут солнечной и морозной. Ночью воздух достигнет отметки −9°, а днем температура будет держаться на уровне от −3° до −5° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается минусовая и без осадков. Температура воздуха ночью составит от −1° до −3°, а днем столбики термометра застынут на уровне −3°.

Погодные условия в Одессе ожидаются теплые и солнечные. Воздух днем прогреется до +5°, а ночью возможны морозы.

Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная, осадки не ожидаются. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…-3° мороза, а днем −1… +1° тепла.

Погода в Карпатах 5 февраля прогнозируется солнечная и теплая. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +3° тепла, а днем температура достигнет +4° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 5 февраля прогнозируется преимущественно спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в феврале будет умеренно теплой, а количество осадков снизится. По прогнозу сурка Тимки, украинцам стоит ожидать раннюю весну.