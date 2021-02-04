Тарас Козак. Фото: Цензор.нет

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Ракурс

Тарас Козак, ближайший соратник кума Путина Виктора Медведчука и официальный владелец заблокированных пророссийских каналов, оказался бедняком по сравнению со своей семьей.

К санкциям Козак успел подготовиться, и отправил большую часть своих активов на хранение в белорусские банки, а жилье и офис в столице арендует у жены кума Путина Оксаны Марченко. Об этом сообщают журналисты «Слідство.інфо» в своем расследовании.





Журналисты выяснили, что родственники народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака обладают десятками квартир, домами и земельными участками — преимущественно в Киеве или во Львове, откуда сам Козак. В своей декларации за 2019 год Козак указал только дом на 330 кв. м в селе Сокольники на Львовщине и офис на 100 кв. м во Львове. Но есть немало имущества, которое официально принадлежит не самому Козаку, а его родным.

В частности, младший брат нардепа Тараса Козака Богдан является владельцем 12 квартир в Киеве. Из них 11 — в жилом комплексе Eliseum, а еще одна квартира площадью почти 2 тыс. 500 кв. м расположена на элитном Печерске.

Также во Львове брату нардепа принадлежит дом, квартира, два паркоместа и две кладовки, а в области — дом и несколько земельных участков. Еще 24 участка земли он арендует. Известно, что младший брат Козака имеет общий бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем.

70-летняя мать Тараса Козака София владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками во Львовской области. Также ей принадлежат четыре квартиры в новостройке в столице.

В то же время гражданская жена Тараса Козака, Наталья Лавренюк, обладает рядом объектов недвижимости. Также она занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с женой кума Путина Медведчука Оксаной Марченко. Оказалось, что гражданская жена Козака владеет квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Также Лавренюк является владелицей элитной машины — Mercedes-Benz V 300 D 2020 выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около 3 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что связь Тараса Козака, нардепа от пророссийской ОПЗЖ и «правой руки» и «кошелька» кума Путина Виктора Медведчука, с террористическими ЛНР-ДНР прослеживается до кипрского оффшора.