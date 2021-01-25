Уникальные окаменелости малыша тираннозавра нашли ученые

Динозавр. Фото: IStock

https://racurs.ua/n149515-unikalnye-okamenelosti-malysha-tirannozavra-nashli-uchenye.html

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Уникальные окаменелости малыша тираннозавра удалось отыскать ученым из Эдинбургского университета. Оказалось, что малыш одного из крупнейших хищных динозавров был размером с собаку после рождения.

Это первая находка, рассказывающая о малышах этого вида динозавров. Об этом сообщает BBC.

Отметим, что яйца и эмбрионы тираннозавров до этого никогда не находили, а молодые особи сохранились до наших дней лишь в единичных случаях. Однако на этот раз ученым удалось исследовать уникальную окаменевшую челюсть и коготь, которые оказался остатками малыша-тираннозавра. Соответствующие остатки необычного животного были найдены в США, на родине всех тираннозавров.

Сообщается, что челюсть малыша была размером всего 3 см, но уже имела ярко выраженный подбородок. Такой признак намекнул ученым на то, что дети тираннозавров уже в этом возрасте были похожими по строению на своих больших родственников.

Реконструкция тела малыша установила, что тиранозавр после рождения имел длину тела всего 90 см, тогда как взрослая особь могла достигать 12 метров в длину и достигать веса в 8 тонн. Команда исследователей предположила, что яйца тираннозавров могли составлять 43 см в длину.

Добавим, что королевский тираннозавр был одним из крупнейших наземных мясоедов за все время, длиной до 13 м, весом 4−7 тонн, хотя некоторые окаменелости указывают на вес до 10 тонн. Также тираннозавры отличаются тем, что часть их костей — полые. Это уменьшало вес скелета, которая требовала от костей чрезвычайной прочности.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид вымершего цветка мелового периода обнаружили ученые из Университета американского штата Орегон на территории Мьянмы. Древний цветок сохранился в янтаре еще с тех времен, когда по Земле бродили динозавры. Оказалось, что это растение было частью леса, существовавшего 100 млн лет назад. Растение, представляющее новый род и новый вид цветов, получило научное название V. pleristaminis.