Могила. Фото: Istock

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Ракурс

В Испании 85-летняя женщина вернулась домой спустя десять дней после того, как ее семье сообщили, что она умерла после заражения коронавирусом. Женщина лежала в специальном центре для лечения после заражения инфекцией.

Похороны состоялись на следующий день, однако члены семьи на нем не присутствовали. Об этом сообщает The Local.

Но уже спустя 10 дней после своей «смерти» женщина прибыла в полном здравии в свой дом престарелых в городе Ксове, в провинции Оренсе в Галисии, на удивление сотрудников центра и, конечно же, ее мужа, который оплакивал ее смерть.

Сообщается, что скорее всего сотрудники дома престарелых перепутали ее документы с другой женщиной, которая лечилась от коронавируса в той же палате.

Из-за этого инцидента удалось установить имя настоящей жертвы коронавируса — ею оказалась 90-летняя Консепсьон Ариас. Родственники женщины были озадачены сложившейся ситуацией.

Они сказали мне, что она выздоровела. Но когда я поехал в дом престарелых, чтобы посетить ее, я обнаружил, что на самом деле она умерла десять дней назад и была похоронена под другим именем, — сказал брат умершей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США в августе в пригороде Детройта, штат Мичиган, врачи констатировали смерть 20-летней Тайши Бошамп. Через несколько часов в похоронном бюро обнаружили, что она жива. Она умерла в воскресенье, 18 октября, в детской больнице после восьми недель в коме.