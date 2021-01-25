Могила. Фото: Istock

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Ракурс

В Іспанії 85-річна жінка повернулася додому через десять днів після того, як її родині повідомили, що вона померла після зараження коронавірусом. Жінка лежала у спеціальному центрі для лікування після зараження інфекцією.

Похорон відбувся вже наступного дня, однак члени сім’ї на ньому не були присутні. Про це повідомляє The Local.

Але вже через 10 днів після своєї «смерті» жінка прибула здоровою до свого будинку престарілих в місті Ксове, в провінції Оренсе в Галісії, на превеликий подив співробітників центру і, звичайно ж, її чоловіка, який оплакував її смерть.

Повідомляється, що скоріш за все співробітники будинку для людей похилого віку переплутали її документи з іншою жінкою, яка лікувалась від коронавірусу у тій самій палаті.

Через цей інцидент вдалося встановити ім’я справжньої жертви коронавірусу — нею опинилася 90-річна Консепсьон Аріас. Родичі жінки були спантеличені ситуацією, що склалася.

Вони сказали мені, що вона одужала. Але коли я поїхав в будинок для людей похилого віку, щоб відвідати її, я виявив, що насправді вона померла десять днів тому і була похована під іншим ім’ям, — сказав брат померлої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у США в серпні в передмісті Детройта, штат Мічиган, лікарі констатували смерть 20-річної Тайші Бошамп. Через кілька годин в похоронному бюро виявили, що вона жива. Вона померла в неділю, 18 жовтня, в дитячій лікарні після восьми тижнів у комі.