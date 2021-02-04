Лінивець. Фото: Istock

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Скам’янілості гігантського доісторичного лінивця виявили палеонтологи в Аргентині. Лінивець належав до незвичайного вимерлому роду, який жив у Південній Америці з епохи раннього пліоцену (п'ять мільйонів років тому) до кінця епохи плейстоцену (11 тис. 700 років тому).

Мегатерії (Megatherium americanum) були одними з найбільших наземних ссавців, вагою до чотирьох тонн. Вивчення слідів мегатерія показало, що лінивець пересувався на задніх лапах, а у висоту він удвічі перевищував слона й досягав шести метрів у довжину. Про це повідомляє National Geographic.

Зазначається, що трапляються і скам’янілості дрібніших мегатеріїв, які належать до різновиду Megatherium altiplanicum. Вони жили на території нинішньої Болівії.



Вчені встановили, що мегатерії були змушені співіснувати разом із людьми, і це стало причиною їхнього швидкого вимирання. Існують скам’янілості зі слідами ушкоджень, що дає змогу припускати, що гігантські лінивці стали жертвами й частиною раціону стародавньої людини.

Унікальна скам’янілість була знайдена в прибережному секторі Сан-Едуардо-дель-Мар у провінції Буенос-Айресу, і її вік оцінюється в 3,58 млн років, що робить ці залишки однієї з найстаріших відомих скам’янілостей мегатерія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рідкісні скам’янілості малюка тиранозавра вдалося відшукати вченим з Единбурзького університету. Виявилося, що малюк одного з найбільших хижих динозаврів був розміром із собаку після народження. Це перша знахідка, яка розповідає про малюків цього різновиду динозаврів.